Тим Цзю заявил, что запретил своему отцу посещать свои бои

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю заявил, что запретил своему отцу посещать свои поединки.

«Появится ли мой отец на моём предстоящем поединке? Нет. Он присутствовал на моём бое с Бахрамом, и это было плохо. Меня не отвлекало его присутствие, но чувство было незнакомым, поскольку не привык к этому.

Я ценю своего отца, и было здорово видеть его в Орландо, но у меня есть график. Хотя он и мой отец, я не привык к его присутствию в зале во время моих боёв», — приводит слова Цзю портал ESPN.

Цзю в следующем поединке встретится с Джоуи Спенсером, бой пройдёт 6 апреля.

Тиму Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, досрочно остановив американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.