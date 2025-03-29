Кроуфорд назвал свой топ-5 величайших боксёров в истории, не включив в него Али и Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд огласил собственный топ-5 величайших боксёров в истории в интервью на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Топ-5 величайших боксёров в истории, по мнению Кроуфорда:

1. Шугар Рэй Робинсон;

2. Шугар Рэй Леонард;

3. Флойд Мейвезер-младший;

4. Марвин Хаглер;

5. Роберто Дюран.

Напомним, Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американской атлета единогласным решением судей (116—112, 115—113, 115—113).