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На предстоящем турнире UFC отменился один из главных боёв

На предстоящем турнире UFC отменился один из главных боёв
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Поединок между американцами Джо Пайфером и Келвином Гастелумом, который был третьим по значимости событием турнира UFC on ESPN 64, который состоится 29 марта в Мехико (Мексика), отменён. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Согласно официальной информации, Пайфер был вынужден сняться с боя из-за неназванной болезни.

Напомним, Пайферу 28 лет. В своём профессиональном рекорде Джо имеет 13 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся 29 июня 2024 года на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе, Пайфер победил нокаутом в первом раунде представителя Канады Марка-Андре Баррио.

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