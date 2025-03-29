На предстоящем турнире UFC отменился один из главных боёв

Поединок между американцами Джо Пайфером и Келвином Гастелумом, который был третьим по значимости событием турнира UFC on ESPN 64, который состоится 29 марта в Мехико (Мексика), отменён. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

Согласно официальной информации, Пайфер был вынужден сняться с боя из-за неназванной болезни.

Напомним, Пайферу 28 лет. В своём профессиональном рекорде Джо имеет 13 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся 29 июня 2024 года на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе, Пайфер победил нокаутом в первом раунде представителя Канады Марка-Андре Баррио.