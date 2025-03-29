Кормье: уверен, что Махачев не испытывает страха перед Топурией

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье объяснил, почему обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев не хочет драться с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Сейчас все разговоры сосредоточены на Илии Топурии. Он заявил, что стремится к титульному бою и полностью сфокусирован на подготовке к бою с Исламом Махачевым или Чарльзом Оливейрой. Топурия — отличный парень, но я не могу согласиться с его идеей подраться с Исламом. Уверен, что Махачев не испытывает страха перед ним.

Как человек, который дружит с Исламом и знаком с ним много лет, я могу сказать, что это действительно так. Этот парень не испытывает страха перед Илией. Топурия может внушать некоторый страх большинству людей, но не Исламу. И я буду честен с вами: Джастин Гэтжи тоже не испытывает страха перед ним, равно как и Чарльз Оливейра, Дастин Порье или Майкл Чендлер. Эти парни не боятся друг друга. Они бойцы, а когда ты боец, страх — это последнее, что приходит в голову, особенно если всё, что тебе нужно сделать, это сразиться с соперником.

Ислам не хочет драться с теми, кто выступал в полулёгком весе. Чарльз стремится к титульному бою. Многие парни чётко понимают, в каком направлении двигаться, и, на мой взгляд, именно поэтому они не хотят драться с Илией. Однако в конечном счёте бой с Илией может стать самым значимым поединком, который только может предложить эта весовая категория на данный момент», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.