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Александр Волкановски занялся дайвингом в окружении акул

Александр Волкановски занялся дайвингом в окружении акул
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгкой весовой категории (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски занялся дайвингом в окружении акул.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 17 февраля 2024 года на турнире UFC 298 в Анахайме (штат Калифорния, США), Волкановски разделил октагон с испано-грузином Илией Топурией. Бой завершился победой Илии нокаутом во втором раунде.

Александру 36 лет. В качестве профессионала Волкановски дебютировал в мае 2012 года. В данный момент в его рекорде 26 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

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