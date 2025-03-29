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Чендлер считает, что в будущем у него будут дружеские отношения с Порье

Чендлер считает, что в будущем у него будут дружеские отношения с Порье
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер считает, что в будущем у него будут дружеские отношения с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг соотечественником Дастином Порье.

«Мы друзья. Порье просто пока в этом не признался. Может быть, когда Дастин положит перчатки в центр октагона, он наконец скажет: «Ладно, у нас больше нет конфликта. Мы можем вместе заняться благотворительностью». Может быть, нам удастся с ним записать совместный подкаст», — приводит слова Чендлера аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, Чендлер и Порье конфликтуют с 2022 года. В том же году они провели бой на турнире UFC 281. Тогда победу удушающим приёмом в третьем раунде одержал Бриллиант.

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