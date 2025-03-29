Алекс Перейра прокомментировал отказ Артёма Вахитова на подписание контракта с UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра прокомментировал отказ бойца смешанных единоборств и экс-чемпиона Glory в категории до 93 кг россиянина Артёма Вахитова на подписание контракта с UFC.

«Я удивлён, что Вахитов отклонил предложение UFC. Он использовал моё имя в качестве рычага и наделал шума с победой на Contenders Series. Я также говорил с Даной за кулисами о его подписании. Теперь, узнав, что он дерётся с Рико Верхувеном в Glory, я удивился. Это потрясающий бой, но ситуация была довольно неожиданной для меня», — приводит слова Перейры портал Essentially Sports.