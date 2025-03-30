Команда претендента на титул UFC объявила сбор средств на помощь в покупке билетов на бой

Команда претендента на титул UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены объявила сбор денежных средств на помощь в покупке авиабилетов в Монреаль (Канада) на бой с чемпионом UFC в категории до 77 кг американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.

«Приходите выпить пива с Джеком Делла Маддаленой! Дорогие фанаты UFC в Перте, мы с нетерпением ждём вас на замечательном вечере, посвящённом нашей местной легенде — Джеку Делла Маддалене.

10 мая в Монреале Джек проведёт бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. А в понедельник, 14 апреля, состоится благотворительный ужин в честь его команды. В этот вечер состоится сессия вопросов и ответов с его давним тренером, а также звёздами UFC.

Стоимость билетов составит $ 150, а для VIP-персон — $ 250, что включает в себя встречу с возможностью сделать фото и плакат с автографом. В билеты включён ужин. Количество билетов ограничено, поэтому не упустите возможность забронировать лучшие места!

Вся выручка от продажи билетов пойдёт на поездку всей команды в Монреаль, чтобы поддержать Джека в его стремлении завоевать титул в UFC. Стать чемпионом для лучшего бойца ММА из Перта — это невероятная возможность, за которую мы готовы ухватиться обеими руками.

Однако, как бы удивительно это ни звучало, UFC не платит никому и ни за что, кроме проживания на шесть ночей и перелёта двух людей из команды. Остальные члены группы должны оплатить все расходы самостоятельно», — сказано в сообщении официальной группы ресторана, в котором пройдёт благотворительный ужин.