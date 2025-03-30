Артём Вахитов проведёт бой с Рико Верхувеном в Glory за титул чемпиона в тяжёлом весе

Россиянин Артём Вахитов проведёт бой с нидерландцем Рико Верхувеном в кикбоксёрской организации Glory за титул чемпиона в тяжёлом весе. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Их поединок состоится 14 июня на турнире Glory 100 и станет главным событием вечера.

Фото: Пресс-служба Glory

Рико Верхувен в последний раз дрался по правилам кикбоксинга 12 июля 2024 года. Тогда его соперником был соотечественник Леви Ригтерс. Бой завершился победой Рико единогласным решением судей. В своём рекорде нидерландский боец имеет 65 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и 10 поражений.

Вахитов, в свою очередь, не дрался с 2022 года из-за того, что руководство Glory приняло решение разорвать контракты со всеми россиянами из-за политической ситуации в мире. В своём рекорде Артём имеет 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и шесть поражений.