Рауль Росас победил Винса Моралеса на турнире UFC

28 марта, в Мексике проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 64. В рамках основного карда американец Рауль Росас встретился с соотечественником Винсом Моралесом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Росаса единогласным решением судей.

Таким образом, Росас одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах и четвёртую подряд в рамках UFC. Также на его счету одно поражение. Отметим, 20-летний Росас является самым молодым бойцом в ростере лиги.

В главном бою турнира мексиканец Брэндон Морено встретится с австралийцем Стивом Эрцегом.

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