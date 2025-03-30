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Рауль Росас победил Винса Моралеса на турнире UFC

Рауль Росас победил Винса Моралеса на турнире UFC
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28 марта, в Мексике проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 64. В рамках основного карда американец Рауль Росас встретился с соотечественником Винсом Моралесом.

UFC 2025. UFC on ESPN 64, Мехико, Мексика
Рауль Росас (W) — Винс Моралес
30 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
UD
Винс Моралес

Бой продлился все три раунда и завершился победой Росаса единогласным решением судей.

Таким образом, Росас одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах и четвёртую подряд в рамках UFC. Также на его счету одно поражение. Отметим, 20-летний Росас является самым молодым бойцом в ростере лиги.

В главном бою турнира мексиканец Брэндон Морено встретится с австралийцем Стивом Эрцегом.

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