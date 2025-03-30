Рауль Росас победил Винса Моралеса на турнире UFC
Поделиться
28 марта, в Мексике проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 64. В рамках основного карда американец Рауль Росас встретился с соотечественником Винсом Моралесом.
UFC 2025. UFC on ESPN 64, Мехико, Мексика
Рауль Росас (W) — Винс Моралес
30 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Рауль Росас
Окончено
UD
Винс Моралес
Бой продлился все три раунда и завершился победой Росаса единогласным решением судей.
Таким образом, Росас одержал 11-ю победу в смешанных единоборствах и четвёртую подряд в рамках UFC. Также на его счету одно поражение. Отметим, 20-летний Росас является самым молодым бойцом в ростере лиги.
В главном бою турнира мексиканец Брэндон Морено встретится с австралийцем Стивом Эрцегом.
Материалы по теме
Пётр Ян продолжает тренировки к следующему бою в UFC
Комментарии
- 30 марта 2025
-
04:04
-
00:19
-
00:10
- 29 марта 2025
-
23:10
-
22:30
-
22:18
-
21:39
-
21:02
-
20:19
-
20:08
-
19:19
-
18:56
-
18:34
-
18:22
-
17:46
-
17:31
-
17:22
-
16:00
-
15:10
-
14:40
-
14:01
-
13:40Уолт Харрис уволен из UFC Официально
-
13:01
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
00:22
- 28 марта 2025
-
23:22
-
22:32
-
21:54
-
21:22