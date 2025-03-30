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Брэндон Морено выиграл бой у Стива Эрцега единогласным решением судей, 30 марта 2025, UFC on ESPN 64 в Мексике

Брэндон Морено победил Стива Эрцега единогласным решением в главном бою UFC on ESPN 64
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Бывший чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканец Брэндон Морено провёл бой против австралийца Стива Эрцега на турнире UFC on ESPN 64, который завершился сегодня, 29 марта, в Мексике. Поединок прошёл в рамках главного события вечера и завершился победой Морено единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

UFC 2025. UFC on ESPN 64, Мехико, Мексика
Брэндон Морено (W) — Стив Эрцег
30 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Брэндон Морено
Окончено
UD
Стив Эрцег

31-летний мексиканец Морено имеет в профессиональном рекорд 23 победы, восемь поражений и две ничьи. 29-летний австралиец Эрцег одержал 12 побед и потерпел четыре поражения в профессиональных ММА.

Напомним, Морено вышел на этот бой после победы над Амиром Альбази в ноябре 2024 года, которого он одолел единогласным решением судей по итогам пяти раундов боя. Что касается Эрцега, то он свой последний поединок проводил в августе 2024 года и проиграл там техническим нокаутом в первом раунде Каю Кара-Франсу.

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