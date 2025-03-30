Результаты турнира UFC on ESPN 64 с главным боем Морено — Эрцег

В ночь с 29 на 30 марта мск в Мехико (Максика) на «Мехико Сити-Арена — Си-Ди-Эм-Икс» прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 64. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Брэндон Морено победил Стива Эрцега единогласным решением (49-46, 49-46, 49-46).

Мануэль Торрес победил Дрю Добера техническим нокаутом (раунд 1, 1:45).

Эдгар Чайрес победил Си-Джея Вергару удушающим приёмом (раунд 1, 2:30).

Рауль Росас победил Винса Моралеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Дэвид Мартинес победил Саймона Оливейру техническим нокаутом (раунд 1, 4:38).

Кевин Борхас победил Рональдо Родригеса единогласным решением (28-29, 27-30, 27-30).

Атеба Гатье победил Хосе Медину нокаутом (раунд 1, 3:32).

Мелкизаэл Коста победил Кристиана Родригеса единогласным решением (28-29, 28-29, 28-29).

Лупита Годинес победила Джулию Поластри единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Рафа Гарсия победил Винса Пичела единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Джамал Эммерс победил Габриэля Миранду техническим нокаутом (раунд 1, 4:06).

Маркуэль Медерос победил Остина Хаббарда раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).