«UFC пообещал мне титульный бой в лёгком весе». Топурия — о том, почему он освободил пояс

Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия заявил, что в промоушене ему пообещали титульный бой в лёгком весе.

«В UFC обещали мне, что я буду бороться за титул. Вот почему я освободил пояс. И они всегда сдерживали свое обещание», — приводит слова Илии Топурии журналист издания Marca Ирати Прат в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Топурия освободил титул добровольно, решив перейти в лёгкий вес.

Илии 28 лет. В качестве профессионала он дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году, а в 2020 году — в UFC. К настоящему моменту Топурия имеет в своём активе 15 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения.

В последнем поединке, который состоялся в Абу-Даби на турнире UFC 308, Топурия разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой испанского атлета нокаутом в третьем раунде.