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Стали известны лучшие выступления вечера на турнире UFC on ESPN 64

Стали известны лучшие выступления вечера на турнире UFC on ESPN 64
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала список лучших выступлений вечера на прошедшем в ночь с 29 на 30 марта мск в Мехико (Мексика) на «Мехико Сити-Арена — Си-Ди-Эм-Икс» турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 64.

Лучшие выступления UFC on ESPN 64:

Мануэль Торрес, Эдгар Чайрес, Дэвид Мартинес и Атеба Готье — каждый из этих бойцов получил бонусное вознаграждение в размере $ 50 тыс.

Торрес победил Дрю Добера техническим нокаутом в первом раунде; Чайрес одолел Си-Джея Вергару удушающим приёмом в первом раунде, Мартинес одолел техническим нокаутом Саймона Оливейру в первом раунде, а Готье нокаутировал Хосе Медину тоже в первом раунде.

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