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В UFC назвали страну, которая примет крупный номерной турнир UFC 320

В UFC назвали страну, которая примет крупный номерной турнир UFC 320
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Пресс-служба Ultimate Fighting Championship (UFC) в социальных сетях опубликовала информацию о том, что крупный номерной турнир промоушена UFC 320 пройдёт 13 сентября 2025 года в Мексике на арене «Гвадалахара» в одноимённом городе.

Фото: UFC

«Впервые в своей истории UFC отпразднует День независимости Мексики турниром в это время в Гвадалахаре. Время провести ещё одну незабываемую ночь борьбы, страсти и прославления мексиканского боевого духа», — говорится в сообщении на сайте промоушена.

Минувшей ночью в Мехико (Мексика) на «Мехико Сити-Арена — Си-Ди-Эм-Икс» прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 64.

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