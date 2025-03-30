«Бывает, когда едешь за границу». Пайфер высказался о срыве боя с Гастеллумом

28-летний американский средневес UFC Джо Пайфер прокомментировал срыв поединка с Келвином Гастеллумом.

«У меня сердце разрывается от того, что я не смог подраться сегодня. Мне стало очень плохо, надеюсь, наш бой перенесут на несколько недель. Жаль, подобное может случиться, когда едешь за границу. В дальнейшем я буду осторожнее. Хочу извиниться, парни. Я ещё вернусь», — написал Пайфер в своих социальных сетях.

Пайфер был вынужден сняться с боя из-за болезни.

Напомним, Пайферу 28 лет. В своём профессиональном рекорде Джо имеет 13 побед и три поражения. В последнем поединке, который состоялся 29 июня 2024 года на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе, Пайфер победил нокаутом в первом раунде представителя Канады Марка-Андре Баррио.