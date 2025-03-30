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Оливейра: Перейра в реванше нокаутирует Анкалаева во втором раунде

Оливейра: Перейра в реванше нокаутирует Анкалаева во втором раунде
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра высказался о титульном поединке в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.

«В Бразилии все уверены, что Перейра здорово смотрелся в бою с Анкалаевым. Он смог защититься от всех тейкдаунов, сам повалил Магомеда. Анкалаев нанёс всего один серьёзный удар, заставивший Алекса пятиться назад. А ещё Анкалаев постоянно прижимал Алекса в сетке. Алекс хорошо дрался и в реванше нокаутирует Анкалаева во втором раунде», — приводит слова Оливейры Bloody Elbow.

Противостояние проходило 8 марта и завершилось победой единогласным решением судей в пользу российского спортсмена. Благодаря этому успеху Анкалаев стал новым чемпионом в полутяжёлом дивизионе.

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