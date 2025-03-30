Спенсер — о бое с Тимом Цзю: он должен выиграть ради своей карьеры, посмотрим, сможет ли

24-летний американский средневес Джозеф Спенсер высказался о поединке против экс-чемпиона мира в первом среднем весе Тимофея Цзю.

«Бой с Тимом — вероятно, самый крупный поединок в моей карьере. Я участвовал в нескольких крупных турнирах с большим вниманием медиа, но это определённо другой уровень. Но чувствую себя комфортно.

У меня всегда было чувство, что наши пути с Тимом однажды пересекутся. Он один из тех, с кем я давно хотел встретиться в ринге.

Было много разговоров о том, что Тим сразится с Китом позже в этом году, но посмотрим, получится ли у него. Сейчас на него оказывается всяческое давление. Он должен выиграть этот бой ради своей карьеры, ради того, что он представляет, и ради своей страны. Это давление не на меня. Конечно, победа важна, но он находится в ситуации, в которой должен победить. Посмотрим, как он с этим справится», — приводит слова Паркера издание BoxingScene.

Бой между Спенсером и Цзю пройдёт 6 апреля в Австралии.