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Александр Волкановски назвал условие, при котором Диего Лопес сможет победить

Александр Волкановски назвал условие, при котором Диего Лопес сможет победить
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски назвал условие, при котором бразилец Диего Лопес сможет победить в поединке, который состоится между атлетами 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами (США) за вакантный пояс дивизиона.

«Чтобы победить меня, нужно быть безрассудным. Если он попытается провести идеальный бой, у него ничего не получится. Ему нужно попытаться быть сумасшедшим и поймать меня. Это его лучший шанс, поэтому он собирается показать то, делал до сих пор, что очень интересно для фанатов, но и для меня это открывает множество дверей. Есть много моментов, на которых я могу сыграть и которые я использую против него», — приводит слова Волкановски издание MMAJunkie.

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