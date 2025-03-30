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Экс-боец UFC оценил перспективы Усика в ММА

Экс-боец UFC оценил перспективы Усика в ММА
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Бывший боец UFC Дэн Харди высказался о потенциальном поединке Александра Усика и Джейка Пола по правилам смешанных единоборств.

«Я знаю, что Усик всерьёз заинтересован в боях в смешанных единоборствах, и он эксцентричный человек, плюс у него есть навыки борьбы и коричневый пояс где-то. Я могу представить его как человека, который между боксёрскими боями случайно получил коричневый пояс. Он интересный человек, который смог бы адаптироваться к миру ММА.

Что до Пола, то если его борьба не на высшем уровне, то это будет ужасный бой как в боксе, так и в смешанных единоборствах. Усик умён, он работает обеими руками, думаю, он может стать проблемой в ММА. Если мы и увидим Джейка Пола в ММА, то с кем-то, кому уже за 40 лет», — приводит слова Харди Bloody Elbow.

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