Экс-боец UFC оценил перспективы Усика в ММА

Бывший боец UFC Дэн Харди высказался о потенциальном поединке Александра Усика и Джейка Пола по правилам смешанных единоборств.

«Я знаю, что Усик всерьёз заинтересован в боях в смешанных единоборствах, и он эксцентричный человек, плюс у него есть навыки борьбы и коричневый пояс где-то. Я могу представить его как человека, который между боксёрскими боями случайно получил коричневый пояс. Он интересный человек, который смог бы адаптироваться к миру ММА.

Что до Пола, то если его борьба не на высшем уровне, то это будет ужасный бой как в боксе, так и в смешанных единоборствах. Усик умён, он работает обеими руками, думаю, он может стать проблемой в ММА. Если мы и увидим Джейка Пола в ММА, то с кем-то, кому уже за 40 лет», — приводит слова Харди Bloody Elbow.