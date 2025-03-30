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Экс-боец UFC Тилл заявил, что Дэнис отказался от боя с ним ради поединка с блогером

Экс-боец UFC Тилл заявил, что Дэнис отказался от боя с ним ради поединка с блогером
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32-летний английский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий, бывший боец промоушена UFC Даррен Тилл высказался о том, что мог провести бой по правилам бокса с грэпплером Диллоном Дэнисом, который выбрал поединок с блогером KSI.

«Да, этот вопрос поднимался, и я не знаю, сказали ли они что-то вроде того, что они не могут этого сделать по каким-то политическим причинам. Хотя почти уверен, что он [Дэнис] сказал «нет».

Я не могу представить, чтобы Диллон захотел встретиться со мной в боксёрском поединке. Я пытался драться с ним, но, очевидно, из этого ничего не вышло. Так что не знаю почему. Со своей стороны я, конечно, дал согласие на это, но кто знает, что ответили его представители», — приводит слова Тилла издание MMA News.

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