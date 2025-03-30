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Сауль Альварес отказался от идеи реванша с Дмитрием Биволом

Сауль Альварес отказался от идеи реванша с Дмитрием Биволом
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Популярный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес отказался от идеи реванша с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории россиянином Дмитрием Биволом.

«Мы пока не рассматриваем эту историю. У нас есть другие варианты в качестве соперников», — приводит слова представителя команды мексиканского боксёра ТАСС.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бивол разделил ринг с уроженцем Хасавюрта Артуром Бетербиевым. Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Дмитрия решением большинства судей. Для Бетербиева это поражение стало первым в карьере.

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