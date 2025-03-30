Логан Пол на примере провалившейся звезды WWE объяснил, почему мог бы стать успешным в UFC

29-летний американский блогер, спортсмен и представитель популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол объяснил, почему бы добился успеха в Ultimate Fighting Championsip (UFC), на примере звезды WWE Филиппа Брукса, известного как СМ Панк, провалившегося в смешанных единоборствах.

Логан Пол и СМ Панк на шоу WWE Raw 24 февраля Фото: wwe.com

«Мой приход в UFC испортил СМ Панк. Он всё испортил, и после этого Дана такой: «Я больше никогда этого не сделаю». Но, чувак, я не СМ Панк. Он великий рестлер, а не боец UFC. Я думаю, что я был бы гораздо лучшим бойцом UFC, чем просто боксёром. У меня есть навыки борьбы, и поэтому я стал рестлером», — приводит слова Логана издание MMA News.

Панк провёл в UFC два поединка. В первом он проиграл болевым приёмом Мики Галлу. Во втором он потерпел поражение судейским решением от Майка Джексона, но позже был признан победителем из-за проваленного Джексоном допинг-теста.