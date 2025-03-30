Жена Тима Цзю: что он делает по дому? Только создаёт хаос!

Александра Константин, жена австралийского боксёра Тима Цзю, высказалась о своих отношениях со спортсменом.

«Мы с Тимом познакомились в 2016 году после его первого боя в профессионалах. У нас сразу завязались близкие отношения. Тим смеялся, что я пыталась его впечатлить выбором ресторана на одно из первых свиданий. Но там и правда лучше всех готовят мои любимые блюда!

Что Тим делает по дому? Он только создаёт хаос! Зато мы часто видимся во время тренировочного лагеря в Австралии. Он постоянно только и говорит о том, какое мороженое он хочет съесть после боя», — приводит слова Константин Daily Telegraph.