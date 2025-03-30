Японский экс-претендент на титул UFC и экс-чемпион Bellator подписал контракт с UFC

34-летний японский боец смешанного стиля, представитель легчайшей и наилегчайшей весовых категорий Кёдзи Хоригути подписал контракт с промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC).

«Я ухожу в UFC, чтобы стать первым японским чемпионом промоушена», — заявил Хоригути на пресс-конференции RIZIN FF, когда оставлял вакантным свой чемпионский пояс.

Хоригути выступал в UFC с 2013 по 2016 год. За этот период он одержал семь побед и потерпел одно поражение. Свой единственный бой в промоушене Даны Уайта Кёдзи проиграл Деметриусу Джонсону за титул в наилегчайшем весе болевым приёмом за секунду до конца поединка.