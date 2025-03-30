Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Японский экс-претендент на титул UFC и экс-чемпион Bellator подписал контракт с UFC

Японский экс-претендент на титул UFC и экс-чемпион Bellator подписал контракт с UFC
Комментарии

34-летний японский боец смешанного стиля, представитель легчайшей и наилегчайшей весовых категорий Кёдзи Хоригути подписал контракт с промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC).

«Я ухожу в UFC, чтобы стать первым японским чемпионом промоушена», — заявил Хоригути на пресс-конференции RIZIN FF, когда оставлял вакантным свой чемпионский пояс.

Хоригути выступал в UFC с 2013 по 2016 год. За этот период он одержал семь побед и потерпел одно поражение. Свой единственный бой в промоушене Даны Уайта Кёдзи проиграл Деметриусу Джонсону за титул в наилегчайшем весе болевым приёмом за секунду до конца поединка.

Материалы по теме
Логан Пол на примере провалившейся звезды WWE объяснил, почему мог бы стать успешным в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android