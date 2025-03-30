Сехудо назвал трёх возможных противников Масвидаля

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о возможном возвращении Хорхе Масвидаля в промоушен.

«Я хотел бы увидеть бой Масвидаля против Макгрегора. Долго говорилось, что они могут сойтись в октагоне. Стилистически они тоже отлично подходят друг другу. Это был бы фейерверк в стойке.

Можно рассмотреть и Висенте Луке, который сам вызывал Хорхе на бой. Они постоянно ругаются, и Масвидаль был бы не против подраться. Не забываем и о том, что плюс Масвидаль хочет провести реванш против Колби Ковингтона. Но этот сценарий нравится мне меньше», – сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.