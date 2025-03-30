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Чемпион Rizin Кёдзи Хоригути перешёл в UFC

Чемпион Rizin Кёдзи Хоригути перешёл в UFC
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Многочисленные слухи о переходе чемпиона Rizin FF Кёдзи Хоригути в UFC получили официальное подтверждение.

«Чемпион Rizin в наилегчайшем весе Кёдзи Хоригути оставит пояс вакантным и переходит в UFC», – сообщает пресс-служба Rizin у себя в социальных сетях.

Напомним, 34-летний Хоригути выступал в UFC с 2013 по 2016 год и успел провести там восемь поединков, потерпев поражение лишь в одном. В 2015 году он проиграл лидеру рейтинга вне зависимости от весовой категории Деметриусу Джонсону.

После ухода из UFC Хоригути провёл 19 поединков и одержал в них 16 побед, завоевав при этом чемпионские титулы Bellator и Rizin.

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