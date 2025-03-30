Полный список участников турнира UFC on ESPN 65

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5 апреля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65, где главным событием шоу станет бой в полулёгком весе между Джошем Эмметтом и Лероном Мёрфи.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Джош Эмметт – Лерон Мёрфи

Джоандерсон Брито – Пэт Сабатини

Кортавиус Ромиус – Чан Хо Ли

Кеннеди Нзечукву – Мартин Будай

Джеральд Миршерт – Брэд Таварес

Роберт Валентайн – Торрес Финни

Предварительный кард

Луис Гурул – Оди Осборн

Дэйви Грант – Дэниел Сантос

Диона Барбоза – Диана Белбита

Даниэль Фрунзе – Рис Макки

Лома Лукбунми – Истела Нуньес

Виктор Генри – Педро Фалькао

Талита Аленкар – Ванесса Демопулос