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Полный список участников турнира UFC on ESPN 65

Полный список участников турнира UFC on ESPN 65
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5 апреля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65, где главным событием шоу станет бой в полулёгком весе между Джошем Эмметтом и Лероном Мёрфи.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Джош Эмметт – Лерон Мёрфи
Джоандерсон Брито – Пэт Сабатини
Кортавиус Ромиус – Чан Хо Ли
Кеннеди Нзечукву – Мартин Будай
Джеральд Миршерт – Брэд Таварес
Роберт Валентайн – Торрес Финни

Предварительный кард

Луис Гурул – Оди Осборн
Дэйви Грант – Дэниел Сантос
Диона Барбоза – Диана Белбита
Даниэль Фрунзе – Рис Макки
Лома Лукбунми – Истела Нуньес
Виктор Генри – Педро Фалькао
Талита Аленкар – Ванесса Демопулос

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