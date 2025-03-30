Полный список участников турнира UFC on ESPN 65

5 апреля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 65, где главным событием шоу станет бой в полулёгком весе между Джошем Эмметтом и Лероном Мёрфи.
Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:
Основной кард
Джош Эмметт – Лерон Мёрфи
Джоандерсон Брито – Пэт Сабатини
Кортавиус Ромиус – Чан Хо Ли
Кеннеди Нзечукву – Мартин Будай
Джеральд Миршерт – Брэд Таварес
Роберт Валентайн – Торрес Финни
Предварительный кард
Луис Гурул – Оди Осборн
Дэйви Грант – Дэниел Сантос
Диона Барбоза – Диана Белбита
Даниэль Фрунзе – Рис Макки
Лома Лукбунми – Истела Нуньес
Виктор Генри – Педро Фалькао
Талита Аленкар – Ванесса Демопулос