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Эдди Хирн посоветовал Усику завершить карьеру

Эдди Хирн посоветовал Усику завершить карьеру
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Известный британский промоутер Эдди Хирн посоветовал действующему чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александру Усику завершить боксёрскую карьеру.

«Мне кажется, что Усику стоит уйти прямо сейчас. Вот только представьте, если Усик уйдёт сейчас из бокса. Он останется одним из величайших боксёров всех времён. Он уйдёт непобедимым, будучи абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах. И что ему даст ещё одна победа над Дюбуа? Или победа над Паркером?

Победив Дюбуа, он просто снова может стать абсолютным чемпионом. Но представьте теперь, если Усик вдруг внезапно постареет, и этого не заметит, на нём просто скажутся тяжёлые поединки с Фьюри. В итоге он выйдет в ринг против Дюбуа и проиграет бой, который станет чёрным пятном в его блестящей карьере» — сказал Хирн в видео на YouTube-канале iFL TV.

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