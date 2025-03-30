Крис Алгиери высказался о потенциальном поединке Энтони Джошуа с Уайлдером

Бывший чемпион мира в полусреднем весе, а ныне аналитик бокса Крис Алгиери считает, что поединок между двумя экс-чемпионами мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером всё ещё имеет огромный смысл и интерес публики.

«Я всё ещё посмотрел бы Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера. Джошуа уже не на вершине дивизиона. Хотя на 100% у него есть имя. Никто не хочет смотреть его реванш против Дюбуа, никто не хочет смотреть ещё один бой с Усиком. Беспокоится ли кто-то о его реванше с Паркером? Я считаю, его будущее — это Фьюри и Уайлдер. Даже Уайлдер, Фьюри, Пол — это имеет смысл. Это сотни миллионов долларов. Каждый из боёв большой, а первые два — сложные. Я не уверен, что именно он выиграет. Думаю, он побьёт Уайлдера, а с Тайсоном Фьюри будет тяжёлый бой» — сказал Алгиери на YouTube-канале Inside Boxing Live.