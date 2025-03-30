Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Крис Алгиери высказался о потенциальном поединке Энтони Джошуа с Уайлдером

Крис Алгиери высказался о потенциальном поединке Энтони Джошуа с Уайлдером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в полусреднем весе, а ныне аналитик бокса Крис Алгиери считает, что поединок между двумя экс-чемпионами мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером всё ещё имеет огромный смысл и интерес публики.

«Я всё ещё посмотрел бы Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера. Джошуа уже не на вершине дивизиона. Хотя на 100% у него есть имя. Никто не хочет смотреть его реванш против Дюбуа, никто не хочет смотреть ещё один бой с Усиком. Беспокоится ли кто-то о его реванше с Паркером? Я считаю, его будущее — это Фьюри и Уайлдер. Даже Уайлдер, Фьюри, Пол — это имеет смысл. Это сотни миллионов долларов. Каждый из боёв большой, а первые два — сложные. Я не уверен, что именно он выиграет. Думаю, он побьёт Уайлдера, а с Тайсоном Фьюри будет тяжёлый бой» — сказал Алгиери на YouTube-канале Inside Boxing Live.

Материалы по теме
Эдди Хирн обозначил позицию Энтони Джошуа насчёт возможного боя с Джейком Полом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android