Джефф Нил не сможет провести бой с Карлосом Пратесом на UFC 314

34-летний американский полусредневес UFC Джефф Нил не сможет провести бой с бразильцем Карлосом Пратесом на турнире UFC 314, который состоится 12 апреля в Майами (США). Причиной тому стала травма, которую получил Нил во время подготовки. Теперь руководство UFC ищет нового соперника для Пратеса.

Напомним, Нил свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над экс-чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом.

Что касается Пратеса, то он предыдущий поединок провёл в ноябре 2024 года и также победил там нокаутом в первом раунде Нила Магни. Эта победа стала для него уже 11-й подряд.