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Анджело Лео рассказал, как планирует получить бой с Наоя Иноуэ

Анджело Лео рассказал, как планирует получить бой с Наоя Иноуэ
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Чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе Анджело Лео рассказал, каким образом планирует заполучить бой против лидера рейтинга вне зависимости от весовой категории Наоя Иноуэ.

План Лео, недавно подписавшего контракт с компанией ProBox TV, состоит в том, чтобы сначала повысить свою известность в Японии, прежде чем сразиться с крупнейшей звездой этой страны — Иноуэ.

«Да, это определённо главная цель. Я сейчас буду драться в Японии не просто так. Я намерен привлечь внимание местной публики к себе яркой победой, после чего брошу вызов Наоя Иноуэ. В своём следующем бою Иноуэ будет драться с бойцом ProBox TV, и я тоже боец ​​ProBox TV, так что это уже как-то связано», — приводит слова Лео Boxing Scene.

Анджело свой следующий бой проведёт 24 мая в Японии, где будет защищать свой титул в бою с опытным японским экс-чемпионом мира Томоки Камедой.

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