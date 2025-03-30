Анджело Лео рассказал, как планирует получить бой с Наоя Иноуэ

Чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе Анджело Лео рассказал, каким образом планирует заполучить бой против лидера рейтинга вне зависимости от весовой категории Наоя Иноуэ.

План Лео, недавно подписавшего контракт с компанией ProBox TV, состоит в том, чтобы сначала повысить свою известность в Японии, прежде чем сразиться с крупнейшей звездой этой страны — Иноуэ.

«Да, это определённо главная цель. Я сейчас буду драться в Японии не просто так. Я намерен привлечь внимание местной публики к себе яркой победой, после чего брошу вызов Наоя Иноуэ. В своём следующем бою Иноуэ будет драться с бойцом ProBox TV, и я тоже боец ​​ProBox TV, так что это уже как-то связано», — приводит слова Лео Boxing Scene.

Анджело свой следующий бой проведёт 24 мая в Японии, где будет защищать свой титул в бою с опытным японским экс-чемпионом мира Томоки Камедой.