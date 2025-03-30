Дрю Добер опубликовал заявление после обидного поражения нокаутом на UFC on ESPN 64

36-летний американский легковес UFC Дрю Добер дал комментарий после тяжёлого поражения на турнире UFC on ESPN 64, где он проиграл нокаутом в первом раунде своему 30-летнему соотечественнику Мануэлю Торресу.

«Ну, это просто отстой. Прекрасно рассчитанная комбинация ударов в исполнении Мануэля Торреса. Нечего особо и думать, кроме, к сожалению, того, что я оказался перед задней рукой сильного панчера.

Как бы я ни любил Мехико, он подарил мне два самых постыдных поражения в моей карьере, ха-ха. Но еда и люди всё равно здесь лучшие. Я счастлив, здоров и рад быть папой-домоседом какое-то время», — приводит слова Добера MMA Fighting.