Дерек Чисора рассказал, как следует действовать в ринге с Даниэлем Дюбуа

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора уверен в том, что у него получится заполучить бой против действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, и уже сейчас рассказывает, как следует с ним боксировать.

«Даниэль сейчас находится на пике своей формы. Если позволить ему забрать стартовые два раунда, то он тебя уничтожит. Он из тех бойцов, которые, забрав старт боя, не оставят вам шансов. Поэтому я считаю, что в нашем бою это будут решающие два раунда, которые я точно не намерен отдавать. Мне нужно сделать всё, чтобы заставить его бездействовать и остаться в глухой защите. А дальше уже посмотрим, что будет», — приводит слова Чисоры The Ring.