Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чейл Соннен: Перейра допустил ошибку, согласившись на реванш с Анкалаевым

Чейл Соннен: Перейра допустил ошибку, согласившись на реванш с Анкалаевым
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран ММА, а также аналитик Чейл Соннен считает, что экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Алексу Перейре не следовало соглашаться на незамедлительный реванш с действующим чемпионом в полутяжёлом дивизионе Магомедом Анкалаевым.

«Перейра допустил ошибку, согласившись на реванш с Анкалаевым. Все уже забыли, каким образом Алекс оказался в полутяжёлом весе. Все считают, что он зачистил средний дивизион и поднялся в полутяжёлый вес, но это не так. Он проиграл. И когда он проиграл, он больше не был чемпионом и не обязан был оставаться лидером дивизиона. Он получил свободу и мог идти, куда захочет. Так что его переход в тяжёлый вес никак не зависит от доминирования в полутяжёлой весовой категории и победы над Анкалаевым. Бой был близким, он защитился от тейкдаунов, это добавило интриги – пусть всё так и остаётся. В этом нет ничего постыдного. Но если будет реванш и он проиграет дважды подряд, вот тогда появится повод для стыда», – приводит слова Соннена MMA Fighting.

Материалы по теме
Лёгкий вес — святая святых UFC. А теперь его превращают в дивизион «смерти»
Лёгкий вес — святая святых UFC. А теперь его превращают в дивизион «смерти»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android