Чейл Соннен: Перейра допустил ошибку, согласившись на реванш с Анкалаевым

Ветеран ММА, а также аналитик Чейл Соннен считает, что экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Алексу Перейре не следовало соглашаться на незамедлительный реванш с действующим чемпионом в полутяжёлом дивизионе Магомедом Анкалаевым.

«Перейра допустил ошибку, согласившись на реванш с Анкалаевым. Все уже забыли, каким образом Алекс оказался в полутяжёлом весе. Все считают, что он зачистил средний дивизион и поднялся в полутяжёлый вес, но это не так. Он проиграл. И когда он проиграл, он больше не был чемпионом и не обязан был оставаться лидером дивизиона. Он получил свободу и мог идти, куда захочет. Так что его переход в тяжёлый вес никак не зависит от доминирования в полутяжёлой весовой категории и победы над Анкалаевым. Бой был близким, он защитился от тейкдаунов, это добавило интриги – пусть всё так и остаётся. В этом нет ничего постыдного. Но если будет реванш и он проиграет дважды подряд, вот тогда появится повод для стыда», – приводит слова Соннена MMA Fighting.