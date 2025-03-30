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Наоя Иноуэ и Муроджон Ахмадалиев могут провести бой в 2025 году

Наоя Иноуэ и Муроджон Ахмадалиев могут провести бой в 2025 году
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Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что в сентябре 2025 года может состояться бой между лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий, абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе японцем Наоей Иноуэ и обладателем обычного титула WBA в этом весе узбекистанским бойцом Муроджоном Ахмадалиевым.

«Мы завершаем согласование условий боя Ахмадалиева с Иноуэ в сентябре. Предстоящий бой с Карденасом может быть за звание абсолютного чемпиона только в том случае, если мы это позволим. Потому что Иноуэ обязали драться с Ахмадалиевым за титул, и он будет лишён титула WBA, если не сделает этого.

Поэтому мы работаем над сделкой с промоутером Иноуэ, господином Хондой, в рамках которой мы согласимся снова подождать. Но мы будем драться с Иноуэ в Японии в сентябре. Мы согласовали условия и ждём подписания контракта», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, следующий бой Иноуэ официально запланирован на 4 мая в Лас-Вегасе (США), где он сразится с американцем Рамоном Карденасом.

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