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Хавьер Мендес высказался о тюремном заключении Кейна Веласкеса

Хавьер Мендес высказался о тюремном заключении Кейна Веласкеса
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Известный тренер Хавьер Мендес дал комментарий по поводу тюремного заключения известного бойца ММА Кейна Веласкеса.

«Честно говоря, я бы поступил ещё хуже… Я не буду сидеть здесь и говорить, что поступил бы так же, как он. Нет, нет. Я бы всё тщательно продумал. Я бы сделал это и нашёл способ, чтобы никто не догадался, что это я. Я бы сделал это так, чтобы он смотрел на меня, понимая, что сделал с моим ребёнком. Я бы заставил его смотреть мне в глаза, пока наказываю. Именно так я бы поступил», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что произвёл несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве его сына, и ранил отчима обидчика. В марте 2025 года Веласкес выслушал приговор суда, который объявил ему пять лет лишения свободы.

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