Брэндон Морено планирует третий бой с Александром Пантожей на UFC 320

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено заявил, что планирует в этом году провести третий бой против действующего чемпиона Александра Пантожи на турнире UFC 320, который пройдёт в сентябре 2025 года в Мексике.

«Это моя главная цель, безусловно, я хочу провести с ним четвёртый бой в Гвадалахаре. Думаю, это идеально. Это было бы интересно для UFC, для промоушена. Если они хотят получить крупное платное мероприятие на турнире UFC в сентябре в Гвадалахаре, думаю, что я — правильный выбор для участника главного боя с Пантожей», — сказал Морено во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 64.

Напомним, предыдущие два поединка между этими бойцами закончились в пользу Пантожи.