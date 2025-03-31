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Экс-чемпион UFC: Двалишвили издевался над Умаром Нурмагомедовым в пятом раунде

Экс-чемпион UFC: Двалишвили издевался над Умаром Нурмагомедовым в пятом раунде
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Бывший чемпион UFC американец Мэтт Серра высказался о поединке за титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Умар Нурмагомедов потратил толику энергии в первом раунде, затем «выложился» во втором. К третьему раунду он уже выдохся. В четвёртом раунде он уже выживал, а в пятом Мераб над ним издевался. Умара просто швыряли по октагону, пока Двалишвили играл на публику», — сказал Серра в подкасте Chazz Palminteri Show.

Напомним, поединок Двалишвили и Нурмагомедова состоялся на турнире UFC 312 в феврале и завершился победой Двалишвили единогласным судейским решением.

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