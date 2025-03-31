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Американский боец UFC объяснил, почему Чимаев может досрочно проиграть дю Плесси

Американский боец UFC объяснил, почему Чимаев может досрочно проиграть дю Плесси
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Американский боец UFC Джозеф Пайфер высказался об ожидаемом поединке за титул организации в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Я считаю, что Хамзат победит Дю Плесси. Чимаев способен на это. Всё будет зависеть от первых трёх раундов. Если Чимаев за это время не выиграет досрочно, Дрикус вырубит его в поздних раундах», — приводит слова Пайфера издание MMAJunkie.

В своём последнем бою на UFC 308 в октябре Чимаев победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера. Дю Плесси на UFC 312 в феврале победил в реванше американца Шона Стрикленда.

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