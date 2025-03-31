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Чейл Соннен назвал двух бойцов, претендующих на звание главной звезды UFC

Чейл Соннен назвал двух бойцов, претендующих на звание главной звезды UFC
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Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен назвал двух бойцов, которые, по его мнению, добиваются звания главной звезды организации.

«О’Мэлли начал эту игру — стать лицом компании. Этого же добивался и Адесанья. В отсутствие Конора Макгрегора это место свободно… Прямо сейчас борьба идёт между Аспиналлом и Топурией. Джон Джонс и Махачев не играют в игры. Они в этом не заинтересованы», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Ранее бывший чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски оценил шансы Топурии в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

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