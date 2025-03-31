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Боб Арум ответил, готовится ли Ломаченко завершить карьеру

Боб Арум ответил, готовится ли Ломаченко завершить карьеру
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Боб Арум, промоутер чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 KO), прокомментировал слухи об уходе украинца из спорта.

«Похоже, у него серьезные проблемы со спиной. Если со спиной все будет хорошо, он вернётся. Если нет — то нет», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Sean Zittel.

Василию Ломаченко 37 лет. Украинец, двукратный олимпийский чемпион, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.

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