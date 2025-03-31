Гаджиев назвал сумму, которая потребуется для организации реванша Емельяненко и Орловского

Известный промоутер Камил Гаджиев прокомментировал заявление белорусского бойца Андрея Орловского, вызвавшего на реванш россиянина Федора Емельяненко.

«Кто в России потянет бюджет в размере пяти миллионов долларов? На двоих, наверное, столько придется заплатить. В теории, может быть, Международная ассоциация бокса – структура Умара Кремлева, которая реально шумит, делает много ивентов. Они, наверное, могли бы вложить такие беспрецедентные деньги.

Сколько можно будет отбить денег? Ну, может, миллион. И четыре будет в минусе. Мое имя можно не упоминать, сразу скажу. Я не готов разориться на этом поединке», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.