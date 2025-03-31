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Артём Тарасов победил Джеффа Монсона на турнире в Беларуси

Артём Тарасов победил Джеффа Монсона на турнире в Беларуси
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Завершился турнир лиги «Осьминог» в Минске (Беларусь). В рамках ивента российский блогер Артем Тарасов встретился в боксёрском поединке с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном.

По итогам четырёх раундов победу единогласным судейским решением одержал Тарасов.

Артёму Тарасову 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец MMA в 2011 году, всего на его счету 14 побед и шесть поражений.

Джеффу Монсону 54 года. Американец дебютировал как боец MMA в 1997 году и выступал в таких промоушенах, как UFC, Strikeforce и M-1. Всего на его счету 60 побед и 26 поражений.

Блогер Артем Тарасов — после победы над Вячеславом Дациком:

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