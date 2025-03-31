Артём Тарасов победил Джеффа Монсона на турнире в Беларуси
Поделиться
Завершился турнир лиги «Осьминог» в Минске (Беларусь). В рамках ивента российский блогер Артем Тарасов встретился в боксёрском поединке с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном.
По итогам четырёх раундов победу единогласным судейским решением одержал Тарасов.
Артёму Тарасову 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец MMA в 2011 году, всего на его счету 14 побед и шесть поражений.
Джеффу Монсону 54 года. Американец дебютировал как боец MMA в 1997 году и выступал в таких промоушенах, как UFC, Strikeforce и M-1. Всего на его счету 60 побед и 26 поражений.
Блогер Артем Тарасов — после победы над Вячеславом Дациком:
Комментарии
- 31 марта 2025
-
13:01
-
12:54
-
12:11
-
11:30
-
11:08
-
10:57
-
10:07
-
09:59
-
00:31
-
00:05
- 30 марта 2025
-
23:42
-
23:00
-
22:10
-
21:19
-
20:41
-
20:01
-
19:41
-
19:00
-
18:40
-
18:00
-
16:51
-
16:29
-
15:19
-
14:38
-
13:50
-
13:50
-
12:56
-
12:55
-
12:44
-
11:30
-
10:51
-
10:05
-
10:00
-
09:31
-
09:23