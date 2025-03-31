Россиянин Субханкулов проведёт титульный бой 25 апреля на турнире IBA

25 апреля в Уфе состоится боксерский вечер под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщает пресс-служба организации.

В рамках турнира российский боксер Артур Субханкулов (8-0, 4 KO), выступающий в легком весе (до 61,2 кг), проведет поединок за титулы IBF Intercontinental и WBA Oceania против австралийца Ибрагима Баллы (17-2, 7 КО).

В своем последнем бою 33-летний Субханкулов в конце февраля в Москве единогласным решением судей победил Абдурасула Исмоилова из Узбекистана и защитил пояс WBA Asia. Также уроженец Уфы Субханкулов владеет титулом чемпиона Европы по версии IBA. 34-летний Балла впервые будет боксировать за пределами Австралии.