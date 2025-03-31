Эдди Хирн назвал наиболее вероятного соперника для Бивола

Эдди Хирн, сопромоутер нового абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о следующем поединке россиянина.

«Исходя из того, как принц Турки али аш-Шейх отреагировал на результат первого поединка Бивол — Бетербиев, я ожидаю, что будет трилогия. Но если Его Превосходительство решит, что Бивол подерется с Дэвидом Бенавидесом – никаких проблем», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Реванш Бетербиев — Бивол состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115).