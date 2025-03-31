Российские боксёры Юновидов и Романов сразятся за звание претендента на мировой титул

Российские боксёры Георгий Юновидов (10-1, 6 KO) и Евгений Романов (19-1, 12 KO) проведут поединок в рамках турнира RCC, запланированного на июнь, сообщает пресс-служба организации.

12-раундовый поединок станет отборочным по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг. Отметим, что действующим чемпионом является россиянин Муслим Гаджимагомедов.

Георгию Юновидову 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2021 году, единственное поражение потерпел от соотечественника Арслана Яллыева.

Евгению Романову 39 лет. Дебютировал как профессионал в 2016 году. Единственное поражение потерпел от китайского боксёра Чжана Чжаосиня в феврале 2024 года.