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Российские боксёры Юновидов и Романов сразятся за звание претендента на мировой титул

Российские боксёры Юновидов и Романов сразятся за звание претендента на мировой титул
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Российские боксёры Георгий Юновидов (10-1, 6 KO) и Евгений Романов (19-1, 12 KO) проведут поединок в рамках турнира RCC, запланированного на июнь, сообщает пресс-служба организации.

12-раундовый поединок станет отборочным по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг. Отметим, что действующим чемпионом является россиянин Муслим Гаджимагомедов.

Георгию Юновидову 32 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2021 году, единственное поражение потерпел от соотечественника Арслана Яллыева.

Евгению Романову 39 лет. Дебютировал как профессионал в 2016 году. Единственное поражение потерпел от китайского боксёра Чжана Чжаосиня в феврале 2024 года.

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