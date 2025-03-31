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Как пройдёт дебют Алексея Олейника в боях на голых кулаках?

Как пройдёт дебют Алексея Олейника в боях на голых кулаках?
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4 апреля в Дубае (ОАЭ) состоится турнир кулачной лиги Bare Knuckle FC (BKFC), в рамках которого выступит российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник.

Соперником россиянина станет бразилец Джеронимо Дос Сантос.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как пройдёт дебют Алексея Олейника в боях на голых кулаках?

Алексею Олейнику 47 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1996 году. Имеет опыт выступлений в M-1. С 2014 по 2022 годы дрался в UFC, где провел 17 боев, одержав девять побед и потерпев восемь поражений. Всего на счету россиянина в MMA 61 победа и 18 поражений.

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