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Алексей Олейник рассказал, как принял решение драться на голых кулаках

Алексей Олейник рассказал, как принял решение драться на голых кулаках
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Российский ветеран смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал решение выступить в боях на голых кулаках.

«Когда-то и в UFC было не так много наших ребят. У меня есть имя, мне периодически приходят какие-то предложения. Где-то не устраивает по финансам, где-то – по правилам. Одно накладывается на другое. Но если всё сходится, а мне нужен бой, если меня всё устраивает – почему нет? Моя жизнь – бой, сражение, борьба. Я работаю, этим зарабатываю на жизнь. С ногами, с партером, без партера – это вторичное, третичное. Я либо соглашаюсь, либо не соглашаюсь. В данный момент принял предложение», — сказал Олейник в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

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