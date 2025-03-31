Экс-боец UFC: Леон Эдвардс был чемпионом, но он не является воином

Бывший боец UFC, а ныне комментатор и аналитик Дин Томас прокомментировал поражение экс-чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг) британца Леона Эдвардса в поединке с американцем Шоном Брэди.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC Fight Night 255 в марте и завершилась победой Брэди удушающим приёмом в четвёртом раунде.

«Не хочу проявлять неуважение к Леону Эдвардсу. Я всё ещё верю в его навыки, в его атлетизм, он был отличным чемпионом. Он великолепный боец, по-прежнему из топ-5. Но я не считаю, что в своём сердце Леон является настоящим воином», — сказал Томас в подкасте On Paper With Anthony Smith.